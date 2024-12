Põlva kesklinnas saab juba aimu, kuidas hakkab nägema välja uus vallamaja

OÜ Terasteenus projektijuhi Priit Pruuli sõnutsi jõuavad 2. jaanuaril tehasest kohale elemendid ning hakatakse teist korrust panema. «Jaanuari keskpaigaks on ehitis konstruktiivselt koos, misjärel hakkame paigaldama sarikaid. Jaanuari lõpuks on ka need paigas ning asume katusetöid tegema,» andis ta teada.