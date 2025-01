Karis: sõjaga silmitsi seismine on inimesed tundlikumaks muutnud

Karis meenutas, et lõppenud aasta pakkus pika mõnusa suve ja sügisel korraliku õunasaagi. "Elasime kaasa meie sportlastele olümpial ja paljud said osa Euroopa kultuuripealinna üritustest. Tallinnas valmis uus trammiliin ja Pariisis taastati lääne kultuuri maamärk, Jumalaema kirik. Ja veel – meie mulgi puder on nüüd UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjas," rääkis Karis.