Kui seni on juriidiliste isikute regulaarselt tehtud kasumijaotused olnud maksustatud 14-protsendilise määraga, siis järgmisest aastast madalam tulumaksumäär kaotatakse, mis tähendab, et alates jaanuarist tehtud kasumijaotusi maksustatakse 22-protsendilise määraga. Tõuseb ka krediidiasutuste avansiline tulumaksu määr, mis seni oli 14 protsenti ja on järgmisest aastast 18 protsenti.