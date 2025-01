Veesaar oli ülemsootskaks kehastudes valmis ka pahameeleks

Seriaali «Õnne 13» austajad on juba harjunud, et vana-aastaõhtul võivad nad sarja teleriekraanil näha tavalisest hoopis pöörasemas võtmes. Mõnigi kord on eriskummalisi sündmusi serveeritud ühe või teise tegelase unenäona. Sedapuhku said telerite ees istujad osa Helgi Sallo kehastatava Alma Saarepera unenäost, kus tema minia, Anne Veesaare mängitav Mare Peterson sai setode ülemsootskaks ehk setode kuninga Peko asemikuks maa peal.