Tormituuled murdsid Valga jõulupuu

Kaagjärve külast kingituseks saadud kähar 15-meetrine ja 40-aastane kuusk murdus maapinnalt. «Looduses murdub kuusk pigem ladvaosast. Kohal käis arborist, kes pidas peamiseks põhjuseks seda, et kõrge puu ei saanud tuules kaasa liikuda, kuna tüvi oli mitme meetri jagu maa all. Aastaringid olid seal kohati 2 cm laiused. See näitab, et puit on pehme. Et puu auku mahuks, raiusime tüve natuke peenemaks ja toestasime kiiludega, aga see polnud murdumise põhjuseks,» selgitas Valga valla haljastusspetsialist Kristi Põldvee.