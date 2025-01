„Täna, 105 aastat tagasi, vaikisid lõplikult relvad Vabadussõjas. Tänu meie esivanemate vaprusele ja kodumaa-armastusele võitis Eesti selle lahingu,“ sõnas Jorma Riivald. „Tihti mõtleme me sellele, mis saab täna, homme või tulevikus. Me ei mõtle tihti sellele, mis on need saavutused, mis on meid tänapäevani kandnud. Vabadussõjas peetud lahingud on meid toonud tänapäevani, selle eluni, mida täna elame. Rahvas, kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta. Usun, et võiksime kõik võtta endale selle hetke, et mõtiskleda olnu üle. Eesti eest surmani!“