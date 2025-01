Kui hundilt praegu küsida, kuidas tal läheb, siis mida ta vastaks?

Mina läbi hundi suu vastaks, et kehvasti läheb. Põhjus on väga lihtne – süüa ei ole. Kitsas on metsas, natukene liiga palju on hunte. Meil on seakatk nüüd teise lainena olnud juba kaks aastat järjest. Metskitsi, kellel hundi toidulaud metssigade puudumisel vahepeal baseerus, ka enam pole. Kits on hundi menüüst kadunud või kadumas ja midagi pole teha, et paratamatult tuleb see kellegagi asendada. On ta siis lammas, veis või kodupeni. Hunt ei ole loom, kes jääb kuskile näljasurma ootama.