Helin Vill, pereema Kanepi vallast

«Loodan väga, et 2025 toob maailmale tervikuna, Eesti riigile, majandusele ja ühiskonnale üleüldiselt kauaoodatud stabiilsuse. Et asjad loksuksid oma õigetesse kohtadesse tagasi. Mulle tundus kohati, et 2024. aasta oli nagu sõit Ameerika mägedel, kus üks ebameeldiv üllatus, konflikt, ebakõla või segadus järgnes teisele. Ei jõudnud veel ühega harjuda, kui uus koputas juba uksele. Sellest vaatenurgast vaadatuna oleks stabiilsus juba üsna positiivne arengukäik.