«Lastel on siin praegu ohtlik». Külarahvas soovib maanteel sõiduhoo piiramist

Võru–Valga maantee läheb Võrust tosina kilomeetri kaugusel asuvast Nursi külast läbi noolsirge lõiguna, mis paraku tähendab, et autojuhid kipuvad siin ületama piirkiirust, mis on 90 kilomeetrit tunnis. Küla piires ei ole maanteel ülekäiguradasid, on vaid autojuhte teavitavad hoiatusmärgid jalakäijate kohta.