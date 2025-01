Kustuti valik sõltub kasutuskohast

«Ennast ohtu seada ei tohi. Kui tundub, et tulekahju käib üle jõu, siis kustutamise asemel sulgege uksed ja aknad ning väljuge hoonest kõige lühemat teed pidi,» jagas õpetusi päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõunik Berit-Helena Lamp. «Suitsustes ruumides väljapääsu poole liikudes hoidke ennast võimalikult põranda lähedal, helistage 112 ning jääge ootama päästjate saabumist.»

Kui ruumist väljumine pole võimalik, sulgege uks ja kui ukseavadest tuleb suitsu sisse, tihendage need riietega, et suitsu tuppa ei imbuks. Avage aken, võtke ka kardinad eest ära ning andke endast aknal valju häälega märku.

«Iga kustuti kõigeks ei sobi, näiteks rasvapõlengut ei tohi veega mitte mingil juhul kustutada,» rõhutab Lamp. «Selleks, et valida õige kustuti, tuleb enne pisut mõelda, millisesse ruumi ja mis materjalide kustutamiseks seda vaja võib minna.»

Vahtkustuti sobib puidu, paberi, tekstiili, õli, bensiini, plastmassi, rasva, bituumeni ja kummi kustutamiseks. Vahtkustuti tekitab küll niiskuskahjusid, kuid ei kahjusta neid ruumi osasid, kuhu kustutusainet ei suunata. «Vahtkustutite valimisel on eriti oluline jälgida, kas see sobib ka elektripinge all olevate seadmete kustutamiseks,» täpsustab Lamp.