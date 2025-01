Põlvamaalaste ja soomlaste sõprus tekitas elevust ka saatkonnas

Viisataotlusi kogunes enne Eesti-Soome viisavabaduse kehtestamist 1997. aastal lausa viiesaja ringis ning neid esitas saatkonnale peamiselt lepingu elluviimise eest seisnud Kannuse linna kultuurisekretär Veikko Armas Väntänen. Sestap hakkas viisasid vormistanud ametnik kahtlema, kas sellist isikut nagu Väntänen üldse olemas on. «Kui hiljem Põlvas kohtusime, tunnistas too konsulaadiametnik, et nad kahtlustasid: olen pseudoisik ja viisataotlused mingi pettus,» mainis Väntänen pöördelistele aegadele tagasi vaadates.