Isa ja poja asutatud ülevaatuspunkt meelitab odavama hinnaga

Eelmise aasta viimastel päevadel avatud äri tegutseb Võru tänaval asuvas hoones, kus kunagi oli veokite kaalukoda. Selle asutajad on valgalane Iivo Bogatšov ja tema poeg Brandon Bogatšov. «Tehnoülevaatus on täitsa isa mõte. Ta tahtis seda teha tegelikult juba kümme aastat tagasi. Nüüd sai see reaalsuseks,» rääkis Brandon.