Lõuna-Eestis ei olnud seda nii palju kui näiteks Kesk-Eestis, Saaremaal ja Pärnus, kuid see polegi suusakeskustes peamine – tähtis on meeleolu, mille lume tulek suusasõprades äratas. Kui suurtes linnades on lumi maas, loob see talvetunde ning tungiva soovi sellest osa saada ja lõunasse põrutada.