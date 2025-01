Anneli Taal: ametkondade vahel ekslev inimene võib jääda abita

Mõelge, kui läheksite kohvikusse ja tahaksite võileiba, aga teenindaja teatab, et kohviku reeglite kohaselt võib ta teile tuua võileiva vaid komponenthaaval – valige ise, kas soovite alustada leivatükist või vorstist või hoopis kurgiviilust… Just selline on sageli inimese kogemus tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemiga. Et inimesi päriselt aidata, peame vaatama vajadusi terviklikult, mitte tükikaupa.