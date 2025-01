Jaanuarikuised Põlvamaa tähtsündmused läbi ajaloo

1.01 – 160 aastat tagasi (1865) sündis Vastse-Otepää vallas luuletaja ja seltsitegelane Gustav Wulff (Õis). Tema luuletustest on kõige tuntum „Ööpikule“ („Õrn ööbik, kuhu tõttad sa…“), mille viisi autor on Karl Ramm. Sünnikohas Juusa talus Sirvaste külas Kanepi vallas on talle mälestustahvel. Suri 9.01.1946 Otepää lähedal Nüplil.