VIDEO Seto Kuningriigi saatkond käis Lõuna-Eesti Postimeest tervitamas

Nagu ütles ülemsootska, on Lõuna-Eesti Postimees setodele hea ja oluline koostööpartner. «Me näeme küll vaeva, et silma paista. Meil on ka oma ajaleht, aga Lõuna-Eesti Postimees teeb meid tõeliselt suureks,» kõneles ta.