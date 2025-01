VIDEOLUGU «Ma olen setu memmed kõik hansaga läbi leotanud.» Kunstnik tõi portselanist lauluemad näitusele

«Need konkreetsed tööd on tehtud fototrüki tehnikas,» tutvustas Meelis Krigul. «Põhimõtteliselt ma võtan foto, prindin selle välja ja siis, umbes nagu vanasti olid kleepsud, kus pidid paberi maha rullima ja pilt jäi alles, umbes niimoodi hakkan ma siis paberit maha rullima ja see trükk jääb [tahvlile] alles. Seejärel läheb see põletusse nagu iga keraamika – sellepärast on näituse alapealkiri «Peaaegu keraamikanäitus»,» selgitas Krigul.