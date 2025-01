PILDID «Kas on mõtet kiisanäraka pärast ennast uputama minna?» Võrumaal järve vajunud mehe saatus on teadmata

«Naisega käisime ümber aia piirimärke vaatamas. Vaikus oli. Tulime tuppa, tegime kohvi, ma vaatasin, et võtan kohvitassi kaasa ja lähen garaaži juurde, teen seal suitsu rahulikult,» rääkis Tambet. «Raadiot ma käima ei pannud. Tuulevaikne oli ja kuulen, et mingi karjumine käib. Ei saanud kohe aru. Vene keeles «pomogite, pomogite!». Kutsusin naise välja, et kuule, kas mina kuulen lollisti? Aga ei, naine ütles, et võta auto, pane minema.»