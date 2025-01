Eesti vigastatud võitlejate ühingu juhatuse esimehe Enn Adosoni sõnutsi on ühing koos Naiskodukaitsega vedanud Sinilillekampaaniat «Anname au!» üle kümne aasta. «Kampaania algatati, tunnustamaks kaitseväe ja Kaitseliidu veterane, kes on meie vabaduse eest väljaspool riiki seisnud. Veterane on võimalik tunnustada, kandes Sinilille märki. Kuna märk maksab, soovisid veteranid annetusi kaaskondsetele tagasi anda, toetades muu hulgas taastusravi – vajavad ju seda lisaks võitlejatele ka ülejäänud ühiskonna liikmed. Jätkugu meil endiselt tahet leida see kaks eurot toetuseks ka rasketel aegadel!» kutsus ta üles.