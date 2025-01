Lõuna-Eesti maakonnad kaotasid aastaga enam kui tuhat elanikku

Lõuna-Eesti suurimas omavalitsuses, Valga vallas on aastaga 295 inimest vähemaks jäänud. «Paraku on peaaegu kõikides omavalitsustes tendents elanikkonna kahanemise ja vananemise suunas, nii ka Valga vallas,» ütles vallavanem Monika Rogenbaum (Isamaa). «Ühekordseid tõuse aeg-ajalt mõni Lõuna-Eesti omavalitsus saavutab, aga suures plaanis jääb elanikke maakonnas siiski vähemaks.»

Rõuge vallas on aasta alguse seisuga 5001, aasta tagasi oli 5107 elanikku. «Kahjuks vähenes vallas elanikkond tõesti 106 elaniku võrra, neist ligi pool loomuliku iibe arvelt – 28 sündi ja 77 surma,» sõnas Rõuge valla kommunikatsioonispetsialist Viivika Nagel. «Ülejäänu osas me pole veel analüüsi teinud, et kas inimeste liikumises on tuntavaid trende.»