Peep Leppik: lugemine loob vaimsusele tugeva vundamendi

Pealkirjas esitatud väide on küll sulatõde, aga see kehtib siiski vaid mõtleva täiskasvanu puhul. Laste puhul on asi pisut keerulisem. Olen sellest pikemalt kirjutanud oma teoses «Lapse arendamine algab hällist». Sest last tuleb esmalt ikka arendada ja abstraktne tekst ei pruugi seda eriti teha.