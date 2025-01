GALERII «Ma olen pisarateni liigutatud.» Võrumaa kultuuripärliks sai elu muusikale pühendanud Erja Arop

«Teate, ma istusin seal enne ja mõtlesin, et siin on nii kõvad tegijad, et ma ei ole nagu midagi erilist teinud,» ütles kultuuripärl ​Erja Arop tänukõnes. «Ma olen ainult õpetanud lapsi, natuke koori juhatanud - täna just pröökasin, et laulupeole te ei saa – ja ma ei oleks eluilmas, isegi mitte unenäos võinud selle peale tulla. Päriselt ka. Oleks siis võinud ette öelda.»