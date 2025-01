„Töötajate ootused ja tööandjate võimalused on selges vastuolus,” sõnas CV.ee kommunikatsioonijuht Karl Oder. „Juba teist aastat järjest on näha, et palgaootused ja tööandjate plaanid ei ühti ning suurenev maksukoormus süvendab seda lõhet veelgi, mis võib viia tööturul suurema rahulolematuse ja tööjõu voolavuseni, mõjutades nii töötajaid kui ka tööandjaid.”