Jaanuarikuu muutlikud ilmaolud on teeolud keeruliseks muutnud ja hädasid on see põhjustanud ka Lätis, kirjutab Põhja-Läti ajaleht Ziemellatvija. Ööl vastu 7. jaanuari anti Lätis hoiatus, kuna jäävihma ja lörtsi tõttu tekkis teedele jää ja sõiduolud muutusid eriti keeruliseks.