Ants Frosch ja Henn Põlluaas leidsid endale uue erakonna

„Eesti riigi kurss tänase valitsuse käe all ei ole õige. Isamaa on näidanud, et nad on tõsiseltvõetav alternatiiv tänasele valitsuskoalitsioonile. Tänase Eesti ees seisvad probleemid saavad lahenduse ainult rahvuslikku ja konservatiivset ideed kandva poliitilise tegevuse läbi. Seetõttu oleme otsustanud liituda erakonnaga Isamaa ja töötame edaspidi koos erakonna fraktsiooniga riigikogus,“ ütles Põlluaas.