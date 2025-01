President Rüütli saadab seto itkuga viimsele teele sootska Õie Sarv

Keskpäeval algab president Arnold Rüütli ärasaatmistseremoonia Estonia kontserdisaalis. Kuna saalis on kohtade arv piiratud, on juurdepääs sinna vaid kutsutud külalistele. Kõnelevad Vabariigi President Alar Karis, Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma, Estonia Seltsi auliige Arne Mikk, 20. Augusti Klubi liige Rein Veidemann. Lahkunu eest loeb hingepalve Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus. Laval on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Rahvusmeeskoor, Celia Roose, Jarek Kasar, Heldur Harry Põlda (RO Estonia), Piret Aidulo. Juhatavad Tõnu Kaljuste, Olari Elts ja Mikk Üleoja. President Rüütli ärasaatmiseks on kirjutanud heliteosed Tõnu Kõrvits ja Pärt Uusberg.