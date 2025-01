Läti raudteefirma Pasažieru Vilciens ehk Vivi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Edgars Butāns kinnitas, et veebruarist on plaanis Riia-Valga lõigul reisijaid vedada renditud Leedu raudteefirma LTG Link rongiga.

See tähendab, et leedulaste Vilniusest Riiga sõitva rongi teekond pikeneb Valgani ja üks ümberistumine ning lisapileti ostmine jäävad ära. Teenust hakatakse osutama endiselt Vivi kaubamärgi all.