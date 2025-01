KOGUNES KRIISIKOMISJON Lähenev lumetorm võib tuua ulatuslikke elektrikatkestusi

Keskkonnaagentuur on andud tormihoiatuse eelolevaks nädalavahetuseks tugeva lumetuisu ja tormituultega kuni 24 m/s, lisaks on oodata jäävihma. Tegemist on väga keeruliste ilmaoludega, mis võivad põhjustada ka ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi kriisikomisjon kogunes reede varahommikul ja tormiks ollakse valmis suurendatud jõududega.