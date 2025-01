GALERII Kultuuripärli tiitlit hakkas kandma mürtsuva muusika entusiast

Oktoobris oma viiekümnendat sünnipäeva tähistanud muusikaõpetaja, puhkpilliorkestrite dirigent ja kitarrivirtuoos on olnud Põlvamaa kultuuriloo lahutamatu osa ning tema töö ja pühendumus on mõjutanud mitut muusikute põlvkonda. Siinse muusikamaastiku nurgakivideks on saanud nii puhkpilliorkester Karmid Torud kui ka Põlva Linna Puhkpilliorkester. Viimati nimetatu tähistas möödunud aastal oma 155. sünnipäeva, kusjuures Änilane on seda juhtinud 1998. aastat. Osaletud on paljudel üldlaulupidudel.