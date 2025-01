Uue nädala algus toob kohati kuni 16 kraadi külma

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, mitmel pool on sadu tugev. Vastu hommikut Lääne-Eestis sadu lakkab ja taevas selgineb, aga on pinnatuisku. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 9-15, puhanguti kuni 21 m/s. Külma on 1-6 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab, pärastlõunal pilvisus hõreneb ja saju tõenäosus väheneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, puhanguti 13, rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub loodesse. Külma on 1-6 kraadi, õhtu poole temperatuur langeb.