Teema on seotud 30. jaanuaril algava eesti raamatu aastaga ning just sellest tõukuvat kirjanduslikku omaloomingut võistlusele enim oodatakse. Oma vormilt olgu esitatavad kirjatükid humoristliku laadiga kerges ja vabas vormis lühijutud ehk vested või värssföljetonid.

Muuseumi juht Risto Lehiste sõnas, et kui liita Oskar Luts, Tartu linn ja eesti raamatu aasta, saab kokku suure kobarpõhjuse, et vestevõistluste traditsiooni jätkata. «Nautides ise kirjanikuhärra sõnaseadmise oskust näiteks vana apteekri heietuste kaudu, tekib tahtmatult huvi teada saada, kui head sõnaseadjad Eesti inimesed on. Aga ilma Chat GPT abita? Loodan, et vestevõistlus jääb kenaks traditsiooniks, Oskar Lutsu majamuuseumi üheks tunnusmärgiks,» rääkis Lehiste.