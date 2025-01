Praegu elab aga Meelis Laande Tallinna lähedal ja võib tunduda, et Valgas tööl käimine on paras ettevõtmine. «Olen kogu aeg otsinud kaugemaid kante. Kindlasti on see korralik väljakutse,» rääkis ta. «Pole nii, et lähen hommikul kodust tööle ja jõuan õhtul tagasi. Päevad on erinevad ja palju käin tööreisidel. Kõige keerulisem ongi logistika ja alati tuleb läbi mõelda, kas kõik vajalik kaasas. Ajaga tekib kogemus, kuidas oma tööd ja isiklikku elu paremini suunata ja juhtida.»