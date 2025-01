Sellel aastal on Eestis töörahval palju vabu päevi

Eestis on üks rahvuspüha – vabariigi aastapäev – ja 11 riigipüha. Uusaasta oli tänavu kolmapäeval, iseseisvuspäev on esmaspäeval, suur reede mõistagi reedel, kevadpüha on 1. mail ehk neljapäeval, võidupüha 23. juunil ehk esmaspäeval, jaanipäev on 24. juunil ehk teisipäeval, taasiseseisvumispäev 20. augustil ehk kolmapäeval. Jõululaupäev on kolmapäeval, jõulupühad neljapäeval ja reedel.