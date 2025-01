Ain Riistan, Tartu ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi lektor ning religiooniuuringute ja teoloogia õppekavade programmijuht:

Neid kategooriaid esimese sajandi Palestiinasse üle kanda pole võimalik. Jeesus räägib küll Luuka evangeeliumi põllujutluses sellest, et õndsad on vaesed ja häda teile, kes te olete rikkad. Ja kui rikas noormees tahab Jeesuse õpetust järgida, üteb Jeesus, et «kõigepealt müü oma maa maha ja siis järgi mind». Aga need ütlemised teda vasakpoolseks ei tee.