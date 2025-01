Endine Võru sotsiaaltööjuht asus tööle Valga vallavalitsuses

Ta on sotsiaaltööd õppinud Tallinna pedagoogilises seminaris ja Tallinna ülikoolis, kust sai erialase magistrikraadi. Sotsiaaltööd on Ilisson teinud 2003. aastast alates. Ta on olnud karjäärinõustaja Võrumaa kutsehariduskeskuses, juhtinud sihtasutust Taheva Sanatoorium ja Võru linnavalitsuse hallatavat asutust Nöörimaa tugikodu ning linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda. Põhitöö kõrvalt on ta 19 aastat õpetanud Valgamaa kutseõppekeskuses tervise ja heaolu valdkonna õpilasi.