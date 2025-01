Kadunud erikooli õpilane ilmus ise välja

Reede õhtupoolikul sai politsei teate, et poiss on ise tagasi kooli pöördunud. Temaga on kõik korras, kinnitas politsei.

Poiss lubati 2. jaanuaril Maarjamaa hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskusest kodukülastusele Valgamaale, kus ta aasta esimesed päevad ka veetis. Seejärel lahkus ta asenduskodust ning pidi suunduma Tartusse sõitvale rongile, et kooli tagasi minna.

Poiss rongiga Tartusse ei jõudnud ega naasnud ka kokkulepitud ajaks, 5. jaanuari õhtuks kooli. Sellest ajast saati oli teadmata, kus poiss viibib, kus liigub või kellega aega veedab.