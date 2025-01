ETTEVAATUST LIIKLUSES Libedatel teedel on tuisuvaalusid ja murdunud puid

Hommikul on teekatted suurematel maanteedel lääne ja põhja pool piirkonniti erinevad: teed on jäised, sõidujälgede vahel lumesegused või lumised.

Lõuna-, Kesk- ja Ida-Eestis sajab lund, tuiskab ning maanteed on lumised või tuisuvaalused. Kõrvalteedel võib olla tuisu tõttu läbimatuid lõike ja teele langenud puid. Temperatuur on miinuspoolel.

Ennelõunal on Lääne-Eestis vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on pilves ja mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab, pärastlõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub rannikualadel puhanguti kuni 20 m/s, õhutemperatuur on -1..-5°C.

Teed on libedad.