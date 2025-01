Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile esimese taseme hoiatuse

Mandril on tihe lumesadu ja tuiskab. Prognoositav lumelisa ulatub Eesti idapoolses osas 5–10 sentimeetrini. Sajus on nähtavus halb ja teed on libedad. Kirde- põhjatuul puhub puhanguti 15, rannikul kuni 22 meetrini sekundis.

Läänesaartel ja Läänemaal ulatub tuul kuni 21 meetrini sekundis, Harju- ning Lääne- ja Ida-Virumaal kuni 22 meetrini sekundis. Virumaal sajab lisaks lund ja tuiskab.

Viljandi-, Valga- ja Võrumaal esineb tihedat lumesadu ja nähtavus on ajuti halb. Järva-, Jõgeva- ja Tartumaal on lisaks sellele tuisku.

Rapla- ja Pärnumaal varitseb vaid libedaoht.