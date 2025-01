Teeolud põhitänavatel olid hommikupoolikul rahuldavad ning siin-seal võis näha lumetõrjega tegelevaid traktoreid ja lumelabidate välkumist. Kuna pühapäeval on Valgas enamus ärisid ja asutusi kinni, siis liiklus tänavatel oli hõre.

Tänaseni oli Valga valla piirkonnas lund tagasihoidlikult ja liiklemisolud head, kuid üleöö on olukord oluliselt muutunud. Värske lume all esineb kohati jääd ning liigeldes tasub ootamatusteks valmis olla. Tasub ka arvestada, et sahad ei jõua korraga kõikjale ning sihtkohta jõudmiseks tuleks täiendavalt aega varuda.