Osa vooluta kliente võib selle tagasi saada alles kolmapäeval

Härm tõdes, et kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab kohati juurde, on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. „Varasemate tormirikete likvideerimise kogemusele tuginedes saame öelda, et umbes pooled klientidest saavad elektri tagasi 12 tunni jooksul. Kuid peame arvestama, et Tartu-, Harju-, Põlva- ja Virumaal, kus on olukord kõige keerulisem, võib rikete lahendamine aega võtta kolmapäevani,“ sõnas Härm.