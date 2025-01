FOTOD «Ärkasime suure raksu ja paugu peale.» Keset taluhoovi seisnud betoonpost kukkus auto peale

«Hommikul natuke enne üheksat ärkasime suure raksu ja paugu peale,» ütles perenaine Liina Nutman. Ta lisas, et lume raskusega murdus ühe männi suur oks ja kukkus elektriliini peale. Liin omakorda tõmbas nõukaajast pärit betoonposti pooleks ning see kukkus auto kapoti peale.

«Õnnetus juhtus taluhoovis, kus on meie autoparkla. Post kuulub Elektrilevile ning suvel käidi ka uut toetavat trossi paigaldamas. Post jäi siiski viltu ja ilmselt trosse oleks rohkem vaja olnud, kui vaid üks. Mujal on vanad betoonpostid juba ammu puidust postide vastu vahetatud, kuid kahjuks meie õuel jäi see posti omanikule kahe silma vahele,» rääkis Nutman. «Post postiks, kuid mida me autole tehtud kahjuga teeme, seda ma kahjuks ei tea. Auto kuulub mu mehaanikust mehe kliendile.»