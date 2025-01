Raiutakse ära sadakond kolmes suuremas grupis paiknevat kuivanud kuuske, mis on raja poole kaldu ning võivad murdudes vigastada seal liikuvaid inimesi. Terveid puid ei raiuta, need jäävad kasvama, kinnitas RMK kommunikatsioonispetsialist Kristiina Viiron Lõuna-Eesti Postimehele.

Raietööga on kavas alustada 14. jaanuaril ning sellega sama päeva või kolmapäeva õhtuks valmis saada. Kuna tegemist on valdavalt looduskaitsealaga, on tööd kooskõlastatud keskkonnaametiga. Ka Haanja puhke- ja spordikeskus on kinnitanud, et kuivanud puud tuleb ohutuse huvides kiiremas korras raiuda.