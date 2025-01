Võru võrkpalliklubi sihib eurosarja kohta

«Võrreldes kahe aasta taguse ajaga oleme mängijate osas igal aastal palju juurde pannud,» rääkis klubi president Olev Lüütsepp. «Praegu on meil parim meeskond, mis kolme aasta jooksul on olnud. Kõik positsioonid on täidetud ja hea sats kokku saanud, kuid raha mängib olulist rolli.»