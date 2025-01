Kütusefirma laiendab kitsaks jäänud Valga teenindusjaama

Circle K juhatuse liige Raimo Vahtrik kinnitas, et firma soovib Valga teenindusjaama ümber ehitada. «Laienduseks on vajalik planeeringumenetlus, mis praegu käib. Uuenduste põhjus peitub selles, et olemasolev tanklapood on jäänud meie tegevuse jaoks väikeseks, lisaks vajab see üldist värskendust. Olemasoleva hoone värskendamise asemel soovime kogu poe ehitada suuremaks.»