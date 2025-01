Monika Rogenbaum: suurim osa Valga valla sissetulekutest läheb haridusele

Lõppenud aasta polnud Valga vallas kerge, kuid järjest keerulisemates majandusoludes on suudetud valla hallatavate asutuste võrku nii linnas kui külades üldjoontes säilitada. Käsil on mitu märgilise tähendusega suurt ehitust, mida aastaid oodatud. Seda hoolimata sellest, et omavalitsusel tuli mullu finantseerida järjest enamate abivajajate kasvavaid hooldekodukulusid ning säästa, millelt vähegi võimalik, et katta ka Valga muusikakooli ehituskulusid.