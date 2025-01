Räni ojas on vee peal näha õlikihti.

Valgas AS Terminalile kuuluvas automaattanklas voolas detsembri lõpus maha diislikütust, mis jõudis kanalisatsiooni kaudu Räni ojja. Kuigi kütuse lekkimisest on möödas juba üle kahe nädala, on oja ääres ikka tunda diislilõhna ja vee peal näha õlikihti.