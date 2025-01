Lõuna-Eesti kultuuritegijad on seekord eriti silma jäänud

Kaheksakand omistatakse isikule, kes on vähemalt 35 aastat aktiivselt tegutsenud kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine tõstmisel. Viie pretendendi hulgas on Tõrva kirik-kammersaali juhataja Ilmar Kõverik ning Vastse-Kuuste kultuurimaja juhataja Irina Retkova.

Aasta koostööpartneri nimetus omistatakse eraisikule või organisatsioonile, kes on märkimisväärselt panustanud ERMÜ eesmärkide saavutamisse. Kandidaatide hulgas on Põlvamaal Kanepi vallas elav lavastaja Tarmo Tagamets.

Aasta tegija tiitel omistatakse aktiivselt kultuurivaldkonnas tegutsevale isikule/organisatsioonile panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks. Nominentide hulgas on Võru valla kultuuri- ja noorsootöö keskus.

Aasta tegu on auhind, millega tunnustatakse kultuuritegu kõige laiemas mõttes. Tunnustuse saamiseks on teiste hulgas esitatud Otepää Kultuurikeskused ja Eesti lipp 140 ning Paganlik PärimusÖÖ - kordumatu elamus Kubija männimetsa all.