Põlva- ja Võrumaa tantsijad noppisid aasta esimeselt suurvõistluselt hulgaliselt esikolmiku kohti

Kuna tegemist oli aasta esimese suurema võistlusega, pidas Laine oluliseks minna žürii ette kõigi rühmadega nii Põlvast kui Võrust. «Nõnda said nad oma esimese kogemuse ning meie õpetajatena ühtlasi nägime, mida on veel vaja parandada. Kõik ette kantud kavad on uued, viimased said valmis alles eelmisel nädalal. Kolme või nelja numbrit nägid ka Põlvamaa kultuuri- ja spordigalal osalenud, mis oli ees seisvat konkurssi silmas pidades igati kasulik,» märkis ta.