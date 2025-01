GALERII Viie maakonna mudilased said ühislaulmise kogemuse osaliseks

Võrumaa arenduskeskuse kultuurispetsialisti Kristi Valsi tagasivaatel on mudilaskooride esimene ühislaulmine olnud alati nii, et iga koorijuht võtab oma koorist kaasa kuni neli last ning ühiselt lauldakse läbi repertuaar. Teises eelproovis tulevad liigijuht ja ülddirigendid juba kohapeale koore kuulama.