Otepää MK-etapp sai maksimaalse toetussumma

Kõige varasem toetatavatest sündmustest on veebruaris Otepääl peetav kahevõistluse maailmakarika etapp, mis sai maksimaalse toetuse – 75 000 eurot. Suur spordipidu toob Valgamaale maailma eliiti kuuluvad kahevõistlejaid. Viessmann FIS Otepää kahevõistluse maailmakarika etapi korralduskomitee liige Rauno Loit ütles, et tänu suurvõistlusele saabub piirkonda ka hulgaliselt kohalikke teenuseid kasutavaid külalisi.

«Kuna Otepää on suhteliselt väike koht ja kõik huvilised kohapeale siiski ei mahu, on toetus äärmiselt oluline, et toota selle abil kvaliteetset telepilti, mis jõuab Euroopas ja mujal maailmas ligikaudu 25–30 miljoni inimeseni. Lisaks aitab see tutvustada Lõuna-Eesti imelist loodust, suusaradu ja muidki piirkonna võlusid ning kutsuda väliskülastajaid Otepääle talverõõme nautima ka pärast võistlusi,» selgitas Loit.